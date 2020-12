Sant Vicenç aconsegueix buidar els dos blocs més afectats per les ocupacions delinqüencials

Els dos blocs de pisos més afectats per ocupacions delinqüencials a Sant Vicenç de Castellet han quedat lliures d'okupes en les últimes setmanes, segons ha informat aquest dijous el consistori a través d'un comunicat. Es tracta dels blocs d'habitatges que estan situats als carrers Llibertat i Roger de Flor.

A més a més, l'ajuntament assegura que s'han pres mesures per evitar noves ocupacions en aquests habitatges com la instal·lació de portes metàl·liques i alarmes.

El mateix consistori explica que les desocupacions d'aquests dos immobles s'han aconseguit després de molts mesos de feina i gràcies a les gestions que s'han fet amb els propietaris dels blocs d'habitatges, juntament amb la pressió policial i la feina que han fet des de Serveis Socials i Territori.

Les "millores", diu l'ajuntament, a més han coincidit amb la formalització d'una comissió de seguiment dels casos d'ocupacions conflictives al municipi. Aquest grup de treball està format per professionals tècnics i regidors de les àrees de Serveis Socials, Territori i Habitatge, i la Policia Local. El consistori valora positivament aquest avanç i espera que ajudi a fer seguiment d'aquests casos i millorar la convivència i la seguretat al municipi.

En el mateix comunicat, l'Ajuntament assegura que continuarà els contactes amb les propietats dels dos edificis desocupats per demanar que els habitatges que hi ha en aquests blocs es renovin, es posin a lloguer i s'ampliï l'oferta de lloguer assequible al municipi.



Més contactes

El consistori explica també que està treballant en diverses línies i mantenint nombrosos contactes per conèixer eines de tractament d'ocupacions conflictives, com amb el fiscal en cap de l'àrea de Manresa-Igualada, Francisco José Córcoles, i d'adquisició i gestió de pisos de lloguer social, com amb la Sareb i amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a qui també s'ha reiterat la petició que adjudiquin tots els pisos que gestionen al municipi i perquè també prenguin mesures per evitar que hi hagi noves ocupacions mentre no ho facin.

Les ocupacions delinqüencials a Sant Vicenç de Castellet han generat molt malestar entre el veïnat fins al punt que el passat mes de juliol es van organitzar concentracions de protesta contra la presència d'aquest tipus d'okupes al municipi. D'altra banda, un grup de veïns també va recollir signatures per fer palès el seu malestar per aquesta situació.