Els dos blocs ocupats més conflictius de Sant Vicenç queden buits

Els dos blocs amb les ocupacions deliqüencials més conflictives de Sant Vicenç ja estan buits després que en les últimes setmanes n'hagin anat marxant els okupes, segons va assenyalar ahir l'ajuntament de Sant Vicenç .

En declaracions a Regió7, l'alcaldessa Adriana Delgado va concretar que es tracta d'un edifici al carrer Roger Llúria, en el qual tots els seus pisos estaven ocupats per una dotzena de persones, i de 13 dels 15 habitatges d'un bloc del carrer Llibertat on hi havia una trentena de persones.

Delgado va assegurar que la majoria dels ocupes han marxat del poble, encara que tenen constància de tres casos que s'han quedat al municipi, però dispersats en diferents punts.

L'alcaldessa també va destacar que els okupes han marxat gràcies a la pressió policial i la col·laboració dels veïns. A més, per evitar noves ocupacions conflictives s'han col·locat portes metàl·liques antiocupacions i alarmes als edificis.

Delgado també va explicar que l'ajuntament ha demanat a la propietat dels immobles, Solvia -vinculada al Banc Sabadell- en el cas de carrer Roger de Llúria i Divarian, vinculada al BBVA i propietària de 13 dels 15 pisos del bloc del carrer Llibertat, que es plantegin reformar-losi llogar-los o que faci una oferta de venda a qui estigui disposat a fer aquestes obres i posar-los al mercat de lloguer.

Amb aquests pisos buits, ara, les ocupacions més conflictives són en tres pisos del carrer Rafael Casanova i que gestiona l'Agència Catalana de l'Habitatge. Delgado va assegurar que les ocupacions estan denunciades i que el consistori ha demanat a l'Agència que quan disposin dels habitatges, els adjudiquin a famílies que els puguin necessitar. També han demanat que si això no es fa de forma immediata quan es buiden, que preguin mesures per evitar noves ocupacions.

El final de les ocupacions ha coincidit amb la formalització d'una comissió de seguiment dels casos d'ocupacions conflictives al municipi formada per professionals tècnics i regidors de les àrees de Serveis Socials, Territori i Habitatge, i Policia Local. A més, el consistori està treballant en diverses línies i mantenint nombrosos contactes per conèixer eines de tractament d'ocupacions conflictives, com amb el fiscal en cap de l'àrea de Manresa-Igualada, Francisco José Córcoles, i d'adquisició i gestió de pisos de lloguer social, com amb la Sareb i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.