Interior recapta més d'1 milió d'euros per incompliment de les restriccions i anuncia més sancions

El departament d'Interior ha recaptat ja més d'1 milió d'euros per incompliment de les restriccions i el seu titular, Miquel Sàmper, ha avisat que ara s'entra en una tercera fase en què hi haurà menys pedagogia i més sancions. En aquest sentit, el conseller ha recordat que les multes "són molt costoses", ja que van dels 300 als 600.000 euros. "No ens tremolarà el pols a l'hora de posar sancions", ha advertit, en la inauguració del nou parc de Bombers a Moià, aquest divendres al matí.

Sàmper ha apel·lat a la responsabilitat de cadascú, i ha anunciat un enfortiment de la presència policial. D'altra banda, el conseller ha admès que no sap si les mesures que s'han anunciat aquest divendres "són les més encertades, però sí les més equilibrades en el trinomi salut, economia i desgast emocional".

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha advertit que, amb les noves restriccions, es deixa enrere la fase més pedagògica i es passa a una nova etapa que, en aquest cas, serà "més sancionadora". En aquest sentit, ha assegurat que s'incrementarà la presència policial, i la coordinació entre Mossos d'Esquadra i Policia Local per tal de multar qualsevol tipus de picaresca. Sàmper ha subratllat que aquesta coordinació entre els dos cossos policials hi ha estat des d'un primer moment, i ha explicat que més del 60% de les multes per incompliment de les restriccions les ha posat la Policia Local.

Tot i la feina policial, Sàmper ha fet una crida a la "coresponsabilitat de tots" i ha afegit que "es pot enganyar a la policia, però no al virus". En aquest sentit, s'ha posat d'exemple i ha explicat que, aquest any, no passarà el Nadal amb els seus pares, de 90 i 92 anys.

Respecte a les mesures, Sàmper ha explicat que, si bé a l'inici de la pandèmia, s'havia de buscar l'equilibri entre la salut i l'economia. Ara, quan ja es porten mesos de restriccions, entra en joc un nou factor: el desgast emocional. En aquest sentit, ha reconegut que no sap si les mesures que s'han anunciat aquest divendres són "les més encertades", però en tot cas, ha dit, "sí són les més equilibrades en aquest trinomi salut, economia i desgast emocional".