Moià recupera el parc de Bombers onze anys després

El Parc de Bombers de Moià torna a ser una realitat 11 anys després. Aquest divendres, el conseller d'interior, Miquel Sàmper, ha descobert la placa del nou edifici, que permetrà al cos d'emergències abandonar els barracons després de més d'una dècada. El nou edifici, que ha costat 1,5 milions d'euros, s'ha executat mitjançant un sistema de construcció en sec, amb fonaments i forjat de formigó, però amb una estructura modular de fusta.

Aprofitant la construcció, el cos d'emergències ha anunciat una inversió de 5,5 milions d'euros per a la posada en marxa d'unes noves instal·lacions a la Regió Central, a Sant Fruitós de Bages, que han de convertir-se en la nova seu d'Emergències a la Catalunya Central, tal com ja va explicar aquest diari el 2018. "La inversió més gran de la nostra història" ha aprofundit Màxim del Valle, sotsinspector cap del Servei Tècnic dels Bombers de la Generalitat.

El cost d'execució de les obres del nou parc de bombers ha estat de 1.545.062,84 euros IVA inclòs (161.121,04 euros corresponents a la urbanització del solar i 1.383.941,80 euros corresponents a l'execució de l'edifici).

El sistema constructiu es caracteritza per la lleugeresa dels seus materials i per la seva resposta eficient als requeriments tèrmics, estructurals, acústics i de manteniment. El nou edifici s'ha executat mitjançant un sistema de construcció en sec, un sistema que és ràpid i econòmic gràcies a la repetició i sistematització dels elements que la composen (estructura en fusta laminada i elements de façana lleugers de fusta de pi). Tots aquests elements són modulars i han estat realitzats en taller.

El nou parc disposa de dues tipologies edificatòries; la part corresponent a les dependències dels bombers, considerat com un equipament administratiu, i la part d'equipament industrial, que correspon a la zona de cotxera, gimnàs i zones complementàries (magatzems d'equips intervenció i tallers).

L'edifici forma un volum amb una aparença exterior hermètica i està acabat amb panells de fusta de llibret que unifiquen totes les finestres que donen a l'exterior. La durabilitat i el baix manteniment de la façana s'assoleix protegint la fusta amb un sistema de pre-envelliment per penetració en base aigua. Els elements de forjat i els tancaments interiors son fabricats amb panells de fusta de pi laminada i creuada.

El parc de bombers de Moià forma part de la Regió d'Emergències Centre i compta amb 5 bombers per torn i una plantilla de 17 efectius, així com amb 9 membres de la unitat EPAF (equips de prevenció activa Forestals).

Pel que fa als vehicles, disposa d'un camió BRP (bomba rural pesant) i dos vehicles lleugers (unitat de personal i càrrega), un dels quals és de la unitat EPAF.



Pla de Bombers 2025

El conseller ha posat en valor el Pla de Bombers 2025, un pla que marca les línies estratègiques que s'està implementant per revertir i millorar la situació del Cos de Bombers de la Generalitat en els àmbits de personal, vehicles, materials i infraestructures, en el marc del qual s'ha realitzat aquesta construcció. En aquest sentit el conseller ha manifestat que el pla 2025 "actualitza les necessitats a nivell de bombers de Catalunya però no hi ha prou". "Aquest Pla elaborat des d'Interior amb la vostra ajuda, requereix de voluntat política" que ha d'anar acompanyada "de totes les inversions necessàries perquè pugeu fer la vostra feina" ha afegit.

Per la seva banda, Màxim del Valle, sotsinspector cap del Servei Tècnic dels Bombers de la Generalitat, ha recordat que l'obra de construcció del nou edifici dels Bombers a Moià s'engloba en el "Pla Bombers 2025" i ha destacat l'aposta feta per la DGPEIS en la integració paisatgística del nou edifici del parc de Bombers, i que aquest sigui una construcció realitzada íntegrament amb fusta. "Esperem, amb el nostre exemple, ajudar en el foment de l'ús de la fusta en la construcció de properes edificacions", ha afegit.