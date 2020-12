Regidors de la CUP no condemnen els danys d'Arran als parquímetres

Fem Manresa -format per regidors de la CUP- és l'únic grup del ple de Manresa que es va negar a condemnar els desperfectes que Arran ha provocat als parquímetres de Manresa.

El darrer atac es va produir la setmana passada i va afectar 15 parquímetres, segons el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. El mateix regidor va valorar els danys d'aquest atac en 16.000 euros i va atribuir-los a Arran, que va publicar un vídeo a les xarxes socials dijous de la setmana passada. Aprofitant una intervenció per sotmetre a votació els nous preus de la zona blava, amb una baixada testimonial, López va recordar que a les xarxes socials, hi ha un vídeo d'Arran publicat la setmana passada on es veu com es provoquen desperfectes en diferents aparells, colpejant-ne la pantalla amb un martell.

En la seva intervenció, López va denunciar que, a diferència del que es diu al vídeo, no és un acte «en benefici de totes», ja que les despeses de reparació «poden ser atribuïdes al contracte» però va afegir que «derivaran a la ciutat». Tot seguit va demanar a la resta de grups que condemnessin els danys als parquímetres.

El primer a fer-ho va ser Andrés Rojo, de Ciutadans, que a part de condemnar els actes vandàlics també va manifestar que no estaven d'acord amb l'actual gestió de la zona blava i va expressar el seu desig que es pugui municipalitzar.

Des del PSC, Felip González va assegurar que els demanaven «una obvietat» i va afegir que «condemnem un acte que causa distorsió econòmica a la ciutat».

En nom de Junts per Manresa, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, també va condemnar els actes vandàlics contra les màquines de pagament i va afegir que «passa cada vegada més sovint» i que «porta signatura i se'n fa exhibició a les xarxes». Calmet també va voler «fer explícit que fins ara hem mirat cap a una altra banda i hem fet com si no passés res», però «arriba un moment que hem de posar-ho en un àmbit polític que se'n pugui parlar».

Des de Fem Manresa, el regidor Jordi Trapé va afirmar taxativament que «no ho condemnem» i va qualificar de «surrealista» que s'atribueixin a Arran «totes les destrosses de mobiliari urbà» que hi ha la ciutat.

Per la seva banda, Roser Alegre, portaveu del mateix grup municipal, va assegurar que no tenien coneixement d'aquest últim episodi de destrosses a les màquines de pagament de la zona blava.