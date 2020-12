Masquefa i Piera reclamen una comissaria dels Mossos a l'Anoia Sud

Masquefa i Piera exigeixen al departament d'Interior que hi hagi més presencia policial al territori. Els alcaldes dels dos municipis, Xavier Boquete (JxCat) i Josep Llopart (JxCat), han enviat una carta conjunta on reivindiquen novament la necessitat d'habilitar una comissaria de Mossos d'Esquadra a l'Anoia Sud. Els dos alcaldes argumenten que l'elevada densitat demogràfica de Masquefa i Piera i la dispersió geogràfica d'aquests dos municipis fan que la dotació policial actual sigui insuficient. El dos municipis tenen cossos de policia local, que en el cas de Masquefa està format per un total de 16 agents mentre que en el cas de la policia local de Piera, el cos està format per un total de set agents.

Els dos alcaldes també critiquen que no hi hagi cap patrulla estable dels Mossos d'Esquadra a la zona. «És inviable poder seguir garantint a aquestes poblacions el servei proper, segur i eficient al qual tenen dret tots els habitants», critiquen a la carta.

La carta l'han enviat al conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, i també al cap del cos dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. En ella, els dos alcaldes denuncien que les limitacions en la presència del cos a la zona repercuteixen «directament en la capacitat operativa de les policies locals i dels seus agents», «generant un excés de feina i la impossibilitat de dur a terme un servei de qualitat i una atenció adequada de tot allò que seria necessari».

Segons manifesta Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, en un comunicat, aquesta no és la primera vegada que denuncien la problemàtica. «L'escenari ja ha estat alertat i posat en coneixement de forma reiterada al llarg dels darrers anys, sense èxit, a les institucions i administracions competents, a qui hem allargat la mà en múltiples ocasions per a consensuar i coordinar una resposta conjunta que sigui beneficiosa per a tot el territori», explica.

També Josep Llopart, alcalde de Piera, apunta al fet que la situació «genera una lògica inseguretat ciutadana a casa nostra i que, per tant, no es pot demorar més en el temps i necessita ser tractada amb urgència».



Una comissaria a l'Anoia Sud

Tots dos municipis reivindiquen la necessitat d'habilitar a l'Anoia Sud una comissaria del cos de Mossos d'Esquadra, «que recolzi la tasca de les policies locals i contribueixi a vetllar per la seguretat i el benestar de la ciutadania». Mentre això no sigui possible, afegeixen, «demanen que es doti el territori dels efectius policials corresponents per a cobrir la necessitat».