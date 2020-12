22 anys de presó per a un intern del psiquiàtric de Martorell que va abusar de dos discapacitats ingressats

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 22 anys de presó un home per haver abusat sexualment de dos més en un hospital psiquiàtric de Martorell, el Sagrat Cor. Tots ells tenen trastorns mentals o algun tipus de discapacitat. El condemnat és reincident i ja va complir una condemna de 12 anys de presó. Els fets van passar entre l'agost i el setembre del 2018, quan tots ells estaven ingressats.

L'acusat pateix un trastorn mental lleuger amb impulsos associats a una parafília de tipus pedòfil. Va col·locar un filferro a la tanca de la seva habitació perquè no es pogués tancar i així podia sortir en els moments en què a l'hospital hi havia menys vigilància. Va ser en aquests moments quan va aprofitar l'ocasió per abusar repetidament de dos pacients ingressats, amenaçant-los de mort si ho explicaven.

Una de les víctimes tenia 19 anys i estava incapacitat totalment, amb retard mental i psicosi. El va obligar a fer-li una fel·lació en dues ocasions, amb un tercer intent. També el va cremar amb una cigarreta i li va donar un cop de puny, amb amenaces de mort. El condemnat també el va obligar a escriure escrits assegurant que ell havia consentit, i la víctima els va fer per por.

La segona víctima és un altre home, amb trastorn de la personalitat i autisme. El va obligar a fer-li una fel·lació i el va violar, a més de fer-li tocaments.

L'Audiència el condemna amb l'agreujant de reincidència, però li aplica l'eximent incompleta d'alteració mental. En total li aplica 11 anys de presó per a cadascun dels dos delictes d'abusos sexuals continuats, amb 4 mesos més per amenaces. Haurà d'indemnitzar amb 60.000 euros a cada víctima. El tribunal estableix que l'Hospital Sagrat Cor de Martorell és responsable civil subsidiari.