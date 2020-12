Troben gairebé 300 plantes de marihuana en una casa de la Torre de Claramunt

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior amb 292 plantes de marihuana en una casa que estava a la urbanització Les Pinedes de l'Armengol de la Torre de Claramunt. Fruit de l'operatiu policial es va detenir al responsable de plantació, un ciutadà espanyol de 32 anys, per un presumpte delicte contra la salut públic i de frau elèctric, ja que s'abastia d'energia a través d'una connexió il·legal que no passava pel comptador de la llum.

Segons ha informat fonts policials, en l'escorcoll es van localitzar un total de 292 plantes i també una bossa amb 780 grams de marihuana congelada. A més a més, es van intervenir, entre altres efectes, una escopeta de caça del calibre 12 i material divers per accelerar el creixement de les plantes com a elements de climatització, làmpades, ventiladors, extractors, filtres deshumificadors i termòmetres elèctrics.



Connexió il·legal a la xarxa elèctrica

En el transcurs de l'escorcoll de l'habitatge, els agents van poder observar que hi havia una escomesa per obtenir il·lícitament l'energia amb la qual s'abastia la instal·lació de la plantació i així poder optimitzar al màxim el creixement de les plantes. Es tracta, però, segons assenyala la Policia Nacional en un comunicat, de conductes de risc, ja que hi ha risc d'incendi donada la precarietat d'aquestes connexions.

La investigació que ha acabat amb el desmantellament d'aquesta plantació la van portar a terme funcionaris de la comissaria de la Policia Nacional d'Igualada.