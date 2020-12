El pitjor que li poden robar a una rostisseria: les comandes de Nadal

Una llibreta és el que més troba a faltar la propietària de la rostisseria La Parada Nova, Maria López, després de denunciar que la nit de diumenge a dilluns li van entrar a robar a l'establiment situat al barri de la Parada de Manresa.

De l'acció dels lladres, segons denuncia López, «el pitjor és que m'han robat la llibreta amb totes les comandes per aquestes festes». Explica que n'hi tenia entre 20 i 30 i que són els plats per als àpats d'aquests propers dies tan assenyalats com la Nit de Nadal, el dia de Nadal i Sant Esteve. No ho tenia apuntat enlloc més i ara es troba que no té ni les comandes exactes ni tampoc el telèfon dels clients que escrivia a la mateixa llibreta robada. Assegura que més enllà del robatori, ara mateix la seva preocupació és «no deixar penjades les famílies que han confiat en mi» per al menjar d'aquests dies. Per això, López demana als clients que la truquin i facin la comanda de nou i recorda que al fulletó que lliura a tothom quan fa un encàrrec hi ha tant el telèfon fix de l'establiment com el seu mòbil.

Pel que fa al robatori, detalla que se'n va adonar el dilluns al migdia quan va anar a l'establiment i es va trobar la persiana metàl·lica forçada. A l'interior de la rostisseria, hi havia la caixa forçada, tot i que detalla que només hi tenia algunes monedes de canvi i també hi va trobar a faltar ampolles de vi i cava. Durant la nit, els lladres també li van buidar i fer malbé, diu, un dels congeladors de la botiga mentre que els altres que té van quedar intactes. Del congelador afectat, explica, se li van emportar gairebé tot: espatlles de xai i de cabrit, cargols i altres productes alimentaris.

Bona part d'aquesta carn és amb la qual comptava preparar els encàrrecs que li havien fet els seus clients aquesta setmana. I de nou, López insisteix, que malgrat que ara haurà de tornar a comprar la matèria prima que li han robat, la seva principal preocupació és poder recuperar la llista de les comandes i evitar que cap de les persones que li han fet un encàrrec per aquests dies de festes nadalenques, es quedin sense el plat a taula.