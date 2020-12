Evacuen set persones d'un habitatge per la mala combustió d'una caldera a Manresa

Dos adults i tres menors, un de 5 anys, un de 2 i un altre de 2 mesos, han estat evacuats aquest diumenge al migdia del seu domicili situat al número 6 del carrer Ginjoler de Manresa per una intoxicació lleu provocada per una mala combustió de la caldera. Tots set han rebut tractament mèdic i en principi evolucionen bé, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els Bombers han rebut l'avís cap a 2/4 de 3 del migdia per part dels mateixos afectats, que també haurien avisat la companyia del gas. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions, i un cop al domicili han comprovat la presència de gasos nocius amb un aparell i han procedit a l'evacuació dels inquilins, que havien inhalat monòxid de carboni. S'ha ventilat l'habitatge i s'ha comprovat que no hi hagués afectacions a la resta de pisos, amb lectures que han donat negatiu.

Fins al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat el SEM, que ha traslladat els afectats a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, on se'ls ha fet un tractament amb una càmera hiperbàrica.