Els bombers fan sis sortides a la Catalunya Central pel vent

Els bombers han fet un total de sis sortides per incidències relacionades amb el temporal de vent a la Catalunya Central. En concret, aquest dilluns a la tarda, a Sallent han retirat un ferro que estava a punt de caure del campanar, a la mateixa plaça de l'Església.

També al Bages, han retirat un arbre que havia caigut a la carretera N141-G, al terme municipal d'Aguilar de Segarra.

A Berga, els bombers han retirat unes teules, al carrer Sant Antoni número 1, que estaven a punt de caure, també pels efectes del vent.

A l'Anoia, aquesta tarda, els bombers han fet dues actuacions a Igualada. Primer, han hagut de subjectar, amb cordes, una claraboia del número 4 del carrer doctor Roca. Segons fonts dels bombers, aquest element estava a punt de caure. I just a l'edifici del costat, el del número 2, també hi han fet una actuació per retirar arrebossat de la façana que també perillava de desprendre's.

A Abrera, també han retirat un arbre que havia caigut al carrer Euskadi.

Finalment, a Moià, el cos de bombers ha estat alertat d'un pal de telefonia que estava esquerdat i perillava de caure, al carrer de Santa Beatriu, a l'alçada del número 6. En aquest cas, però, el cos d'emergències no ha actuat i ha alertat de la situació a la companyia telefònica.