Detingut per segon cop per cultivar marihuana a la mateixa casa de Cabrera d'Anoia

M.E.

La casa tenia la llum punxada i es van intervenir 27 transformadors M.E.

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 15 i 23 de desembre, dos homes, de 42 i 30 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Barcelona, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per cultivar marihuana en una casa de Cabrera d'Anoia. Es dona la circumstància que un dels detinguts ja ho va ser l'any passat per cultivar marihuana al mateix immoble.

Les detencions són resultat d'una investigació oberta fa uns mesos després de tenir indicis de l'existència d'una plantació de marihuana a l'interior d'una casa del municipi de Cabrera d'Anoia.

El passat 15 de desembre es va realitzar una entrada i perquisició a l'interior d'aquest domicili on es va trobar, en dues estances de la casa, 432 plantes de marihuana. A més, es van intervenir 27 transformadors i pantalles de llum per afavorir el creixement de les plantes.

Durant l'escorcoll es va detenir un home com a responsable del manteniment de les plantes. Durant l'operatiu els agents també van comprovar que tenien la llum connectada il·legalment.

La investigació va concloure el passat 23 de desembre amb la detenció d'un altre implicat a Igualada.

Els detinguts, que tenen antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia quan siguin requerits.