L'Ajuntament de Manresa tanca un club cannàbic a Francesc Macià

L'Ajuntament de Manresa ha clausurat un club de fumadors de cannabis que estava ubicat als baixos del número 50-52 de l'avinguda Francesc Macià i que pertanyia a l'associació Asma2s. Segons han explicat fonts municipals, la clausura es va portar a terme perquè l'espai presentava diverses mancances que no van ser corregides en el termini preceptiu després que el consistori revés la comunicació d'obertura de l'espai i fes la inspecció prescriptiva.

La no correcció de les deficiències va portar l'ajuntament a executar-ne l'ordre de tancament el passat 19 de novembre, precintant-ne el quadre elèctric. L'ajuntament ha fet inspeccions posteriors a l'espai que continua tancat.

Aquest club cannàbic estava situat a la mateixa illa de cases on n'hi ha un dels d'obertura més recent de la ciutat. Es tracta de l'Associació Endocanna Club, que va obrir portes ara fa aproximadament mig any. Aquest club està ubicat al número 96 de la carretera del Pont de Vilomara, en un local hi havia hagut una sucursal bancària.

Aquesta concentració de dos clubs en tan poc espai, no va agradar a veïns de la zona, alguns dels quals es van organitzar i fins i tot han recollit firmes, fins a una norantena, per demanar-ne el seu tancament davant les molèsties que asseguren que els provoquen. Denuncien que a través dels conductes de ventilació, els pugen olors de marihuana i que la situació era especialment molesta a l'estiu, quan als habitatges tenien les finestres obertes.

Fonts municipals expliquen que en el cas del local de la carretera del Pont, després que l'associació comuniqués la seva obertura, s'hi va fer una inspecció en la qual hi van detectar algunes deficiències resolubles. Per la seva banda, fonts de l'associació van assegurar ahir a aquest diari que es tractava de dues qüestions que ja han esmenat, relacionades amb queixes per les olors. Explicaven que una deficiència estava relacionada amb el sistema de climatització i que ja l'han solucionat fent servir alternatives. Una altra era pels filtres dels conductes de ventilació dels lavabos, que segons asseguren ja han canviat.

Fonts del mateix club, afirmaven ahir que la seva voluntat és «ser invisible i no molestar a ningú». També recordaven que es tracta d'un espai on només hi poden accedir els socis, que aquests no hi poden entrar cap substància ni tampoc treure-la i que tot el consum s'ha de fer al seu interior.

D'altra banda, segons dades facilitades per l'ajuntament de Manresa, actualment, a la ciutat hi ha registrades un total de 10 associacions cannàbiques, compten l'Endocanna Club de la carretera del Pont, i el clausurat Asmaa2s de l'avinguda Francesc Macià.

Aquests clubs, que acostumen a buscar la discreció en la seva ubicació, estan repartits per diferents punts de la ciutat.