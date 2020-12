Els mossos investigats per una acció racista al Bages volen dur la cara tapada a la roda de reconeixement

SOS Racisme denuncia a través d'un comunicat que els sis mossos investigats per una agressió racista a Sant Feliu Sasserra l'any 2019 sol·liciten fer la roda de reconeixement amb la cara coberta, una petició, assegura l'ONG, que busca dilatar el procediment. Se'ls acusa de colpejar i dir «ets un mico» i «negre de merda», entre d'altres insults, a un jove de 20 anys, Wubi, que va fer públic el cas a través de les xarxes socials.

Els advocats dels sis agents han al·legat que el denunciant, en la seva primera declaració, va afirmar que els seus agressors eren antiavalots que anaven amb un tapaboques i sense casc, i que no van ser els agents de seguretat ciutadana, també presents en l'operatiu.

Davant aquesta petició, l'ONG ha presentat un escrit d'impugnació, reiterant que durant la intervenció (que va durar hores) els agressors es van treure el tapaboques, raó per la qual el denunciant afirma que pot reconèixer els agents que el van agredir. SOS Racisme creu que aquestes accions per part dels mossos són una estratègia per dilatar el procediment que jutja uns fets que van passar ja fa gairebé dos anys. Afirmen que des del començament els agents s'han negat a col·laborar, acollint-se al seu dret a no declarar i recorrent algunes de les diligències practicades, al·legant errors processals. L'última d'elles va ser la pràctica de la roda de reconeixement, arribant a interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Barcelona que recentment ha estat desestimat, confirmant que la roda de reconeixement ha de ser practicada.

Des del 1999, el Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme (SAiD) ha recollit 571 casos de racisme policial. En 20 anys, només s'han condemnat 4 policies per la via penal i en cap cas s'ha reconegut la motivació racista, assegura l'ONG.