Els agents de l'agressió racista al Bages volen la cara coberta a la roda de reconeixement

SOS Racisme ha denunciat a través d'un comunicat que els sis agents dels Mossos d'Esquadra investigats per vexacions i insults racistes a un jove durant una detenció a Sant Feliu Sasserra el 2019 han demanat anar a la roda de reconeixement amb la cara tapada.

Segons l'entitat, el jutjat de Manresa que instrueix el cas ha fixat la roda per al 28 de gener del 2021 i la defensa dels agents ha recorregut la decisió al·legant que, en la seva primera declaració, l'agredit «va indicar que els agressors eren antiavalots que anaven amb un tapaboques i sense casc». SOS Racisme ha presentat un escrit d'impugnació al recurs reiterant que, durant la intervenció, «els agressors es van treure el passamuntanyes, raó per la qual el denunciant afirma que pot reconèixer els agents que el van agredir». A través d'un comunicat, SOS Racisme –que exerceix la defensa del jove Wubi- titlla «d'absurda» la demanda que fa la defensa dels Mossos i lamenta que es tracta «d'una estratègia per dilatar el procediment». L'entitat recorda que des d'un bon començament «els agents s'han negat a col·laborar, acollint-se al seu dret a no declarar i recorrent algunes de les diligències practicades, al·legant errors processals».

De fet, des de SOS Racisme expliquen que la defensa dels agents es va negar d'entrada a la roda de reconeixement i va interposar un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Barcelona, que l'ha desestimat. Ha estat el Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa qui ha dictat una providència assenyalat la data de la roda de reconeixement per al proper 28 de gener de 2021.

El es remunta al gener del 2019, en una operació policial a Sant Feliu Saserra però no va trascendir fins el juny d'aquest any, quan el sos Racisme va fer públic el cas on el jove explicava que els agents havien proferit insults contra ell com «ets un mico» o «negre de merda».