Crema la instal·lació elèctrica d'una casa al Bruc

Els Bombers han treballat aquest dimarts al vespre per apagar un incendi que ha cremat la instal·lació elèctrica d'una casa al Bruc, a la comarca de l'Anoia. Segons fonts del cos, el foc es va declarar a les 20.25 h d'ahir al vespre en un habitatge al carrer de Can Marquès i va afectar la instal·lació elèctrica de la planta baixa. Els inquilins van poder sortir pel seu propi peu de l'immoble, on es va acumular una gran quantitat de fum. L'incendi no va deixar cap persona ferida ni danys estructurals greus.