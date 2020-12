Designen els membres que formaran part de les juntes electorals de zona del 14-F

El TSJC designat ja els diferents integrants de les juntes electorals de zona de les eleccions al Parlament del 14 de febrer, incloses les de la Catalunya Central.

A Manresa, estarà formada per la magistrada del jutjat de violència 1, Paula Ramón i els titulars dels jutjats de primera instància i instrucció 3 i 7, que són José María Gómez Udias i Sílvia Mañas. A Berga, hi seran les dues jutgesses de primera instància i instrucció 1 i 2, Laia Aubareda i Gemma Fabra i la jutgessa de pau de Gironella Ana Pons. La d'Igualada estarà formada pels jutges dels jutjats de primera instància i instrucció 1, 2 i 3, Julio Manuel Ruíz, Carlos Brufal i Pedro Manuel Izquierdo, respectivament. A Puigcerdà, hi haurà María Luisa Nistal del jutjat de primera instància i instrucció de Puigcerdà, el jutge de pau de Llívia, Josep Maria Gil, i el jutge de primera instància de Ripoll.

A la de la Seu d'Urgell hi seran els jutges dels jutjats d'instrucció i primera instància 1 i 2, Andrea Natividad i Daniel González i la jutgessa de primera instància i instrucció de Solsona, Alicia Córdoba, ja que aquest partit judicial no té zona electoral pròpia. El mateix passa a Martorell, on el jutge del jutjat de primera instància 5, Víctor Espigares, forma part de la junta de Sant Feliu de Llobregat.