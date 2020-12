Absolen l'exalcadessa i l'exsecretari de la Quar de prevaricació urbanística

La jutgessa ha absolt l'exalcaldessa de la Quar de Berguedà, Antònia Raurell i l'exsecretari municipal Lluís Gramunt, per prevaricació urbanística en valora rque no s'ha acreditat que els acusats fossin conscients que estaven infringint la normativa. Les dues absolucions s'afegeixen a la que ja es va dictar, en el mateix judici que es va celebrar el passat 26 de novembre, a favor del també exalcalde del municipi Antoni Franch, en aquest cas per prescripció dels fets.

El cas es remunta a l'any 2005 quan l'ajuntament de la Quar va atorgar una llicència a l'empresa Rimanem per fer una rehabilitació de la masia Can Pou i que es trobava dintre d'una zona inclosa al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).

Segons la fiscal, el consell municipal -amb els vots favorables de tots els seus membres inclosos Raurell i Franch- va atorgar la llicència d'obres. Segons el ministeri públic, el consistori no podia concedir aquest permís d'obres perquè no hi havia pla urbanístic municipal i com que la masia es trobava en un espai protegit ho havia de demanar un informe vinculant a la comissió territorial d'urbanisme, cosa que no es va fer. L'any següent, el 2006, la mateixa empresa va sol·licitar una llicència per instal·lar unes plaques solars a la mateixa finca, i se li va concedir. Per aquesta llicència, la fiscalia acusava a Raurell i a l'exsecretari municipal perquè també va participar en el seu atorgament però no a Franch.

En la seva sentència, la jutgessa del jutjat penal 1 de Manresa exculpa l'exalcaldessa Antònia Raurell ja que considera que «no ha quedat acreditat» que sabés que l'atorgament de la llicència infringia la legalitat vigent en aquell moment. En aquest sentit, la jutgessa assenyala que no està provat que l'exalcaldessa sabés que havia d'obrir un termini d'informació pública de 20 dies ni demanar l'esmentat informe vinculant a la comissió d'urbanisme.

Pel que fa a l'absolució de l'exsecretari municipal, la jutgessa dóna per bona l'explicació que ell mateix va fer en el judici on va assegurar que l'atorgament de la segona llicència d'obres ja estava emparat pel permís que s'havia concedit l'any anterior, i en l'atorgament del qual no hi havia participat perquè ell estava de baixa.

A l'hora de justificar l'absolució, la sentència recull que les resolucions adoptades pels acusats «tenen una explicació raonable» i que no considera que la seva actuació fos «arbitrària des del punt de vista penal».

El ministeri públic demanava 10 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per a Raurell a més d'una multa de 9.000 euros. Per a l'exsecretari, ara ja jubilat, demanava que fos inhabilitat durant 8 anys per exercir aquest càrreci una multa de 6.750 euros.

A més, en un principi demanava 8 anys d'inhabilitació per a Franch, encara que a l'inici del judici la defensa en va demanar l'absolució per prescripció dels fets, a la qual cosa la fiscal no s'hi va oposar. Va ser just en l'inici judici quan la jutgessa va dictar sentència absolutòria a favor seu i ell va declarar com a testimoni en la mateixa vista oral.