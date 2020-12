Catalunya és la tercera comunitat amb més delictes sexuals per habitant

Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més delictes sexuals en total i la tercera amb més delictes per habitant el 2019, només per darrere de les Balears i les Canàries. En va registrar poc més de 3.000, uns 4 per cada 10.000 habitants, per sobre de la mitjana espanyola de 3,3. La majoria de casos van ser abusos, el 80% es van resoldre i 1.600 persones van ser investigades o detingudes.

Segons les estadístiques recopilades pel Ministeri de l'Interior de part dels principals cossos policials, dels 15.319 dels delictes sexuals que hi va haver a tot l'estat el 2019, 3.034 van tenir lloc a Catalunya, que és la comunitat amb més fets registrats, per sobre dels 2.500 d'Andalusia, seguida de Madrid i el País Valencià.

A Catalunya, dona part dels delictes van ser abusos sexuals sense penetració, 1.168 en total. 557 van ser agressions amb penetració, 396 van ser abusos amb penetració i 377 van ser agressions sense penetració. De la resta, destaquen els 211 delictes per pornografia infantil, 101 casos de contactes sexuals tecnològics amb menors de 16 anys.

L'exhibicionisme i la prostitució forçosa van tenir 82 i 75 casos respectivament, mentre que la corrupció de menors va registrar 7 casos.