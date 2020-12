Investiguen un robatori i un possible abús sexual al camí dels Corrals de Manresa

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un robatori i un possible abús sexual al camí dels Corrals de Manresa el vespre del dia de Nadal. La noia, que ha parlat amb Regió7, ha explicat que estava passejant el gos, com cada dia, quan un home la va abordar per darrera i la va agafar pel coll tot intentant asfixiar-la.

Tot seguit, explica que la va fer caure a terra fins que finalment va aconseguir treure-se'l de sobre i es va poder incorporar. Aleshores, explica, ell la va empènyer cap a la barana i va intentar abaixar-li els pantalons. En aquell moment ella va demanar auxili i l'home va fugir. En la fugida, explica la noia, l'home es va emportar el telèfon mòbil que havia caigut a terra. La noia assegura també que quan estava passejant portava el telèfon a la mà i que en cap moment, fins que l'home va fugir, havia intentat prendre-li. Per aquesta raó, la jove es mostra convençuda que l'home volia abusar o agredir-la sexualment.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que ara per ara el cas s'està tractant com un robatori, a l'espera de com evoluciona la investigació per determinar si es tracta d'un cas d'abús sexual. De moment, no hi ha cap detingut.