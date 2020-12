Investiguen un robatori i un possible abús sexual al camí dels Corrals de Manresa

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un robatori i un possible cas d'abús sexual que es va produir el passat dia de Nadal al vespre al Camí dels Corrals de Manresa, segons va avançar ahir Nació Manresa i fonts del cos policial van confirmar a Regió7.

Els fets denunciats haurien tingut lloc el mateix dia 25 de desembre, cap a 2/4 de 8 del vespre, quan un individu va abordar una noia que passejava el seu gos al camí dels Corrals, a la zona del parc de la Seu. L'home hauria agafat la jove pel coll i li hauria tibat els pantalons. A més, va aconseguir fer-se amb el telèfon de la víctima va fugir del lloc.

Ara per ara, segons han informat fonts del cos policial, el cas s'investiga com un robatori a l'espera que avanci la investigació per tal de determinar com es va produir la tibada de pantalons i si el robatori deriva en un cas d'abús sexual.

De moment, també segons han explicat fonts del cos policial, no s'ha produït cap detenció relacionada amb aquesta denúncia.