Detingut un jove reincident per robar un mòbil amb violència, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir dimecres un jove de 24 anys, veí de Manresa i amb nombrosos antecedents per robatoris violents, per robar un telèfon a la plaça de Sant Domènec. Segons fonts policials, a quarts de nou del vespre van rebre l'avís d'una baralla entre dos joves. Testimonis van explicar que un havia volgut sostreure el mòbil a l'altre i es va iniciar la baralla. Finalment, es va detenir l'acusat, que ja havia estat arrestat per un robatori violent el 21 de desembre al carrer Nou.