Ensurts per quatre focs de xemeneia a Alp, Bellver, Sant Vicenç i Coll de Nargó

Els Bombers van treballar des de la nit de Cap d'Any i durant la jornada d'ahir en almenys quatre incendis originats en xemeneies a a la Catalunya Central. El primer incendi va cremar totalment, dijous a la tarda, la xemeneia d'una casa d'Alp i també va afectar la coberta de fusta de dos apartaments, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. A més a més, en l'incendi van quedar malmeses les encavallades de l'apartament on es va iniciar el foc.

Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi, al carrer Pirineus, a les 17.50 h i no va quedar controlat fins a les 19.36 h. Finalment, poc abans 3/4 d'11, van donar el foc per totalment extingit. En el moment de l'incendi només hi havia una sola persona en tot l'edifici i va resultar il·lesa. Ahir al matí es va incendiar una xemeneia a Sant Vicenç de Castellet, al número 29 del carrer Sant Antoni Maria Claret. Els Bombers van rebre l'avís a les 11.03 h i va cremar un aïllant d'entre la paret i el tub de la llar de foc. També ahir al matí els Bombers van actuar en l'incendi d'una xemeneia a Coll de Nargó, a la Baixada de l'Ajuntament i que va afectar 3 m2 de la teulada, que els bombers van revisar.

A la tarda van extingir un altre incendi d'una xemeneia en una casa al camí Ral de Bellver.