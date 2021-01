Tres condemnats per apallissar un home i abandonar-lo en un descampat

El jutjat penal 2 de Manresa ha condemnat tres acusats per agredir i detenir il·legalment un home a la capital del Bages, al qual posteriorment van acabar abandonant en un descampat.

Segons consta en la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, els tres culpables, Montserrat B. L., Freddy P. S. i Bryan C. P., el 14 de desembre del 2018, es van presentar, per motius no aclarits, al domicili on en aquells moments hi havia la víctima, al carrer de Sant Jaume de Manresa. Allà, els tres condemnats van començar a agredir l'home tot colpejant-lo en diferents parts del cos. Finalment, li van lligar les mans i, en contra de la seva voluntat, el van treure del domicili. Tot seguit el van fer entrar en un cotxe fins que finalment el van abandonar en un descampat, la ubicació del qual es desconeix.

Com a conseqüència d'aquestes agressions, la víctima tenia un politraumatisme, fractura de diversos ossos de la cara i contusions múltiples. Aquests danys van requerir assistència mèdica i diversos tractaments, dos dies d'ingrés hospitalari i 28 dies per curar-se totalment.

Per aquests fets, cada un dels tres acusats ha estat condemnat per un delicte de detenció il·legal a una pena de dos anys de pre- só. Tot i això, evitaran la seva entrada en un centre penitenciari si no comenten cap delicte en els propers tres anys, segons determina la jutgessa en la mateixa sentència.

La suspensió de la condemna és per als tres acusats malgrat que un d'ells, Freddy P. S., tenia antecedents penals, encara que no són computables per a aquest cas. Els altres dos condemnats, en canvi, no tenien antecedents penals.

D'altra banda, en la sentència, la jutgessa argumenta que la suspensió del compliment de la pena de presó estigui condicionada a aquest termini de tres anys, i no a dos com és habitual, atesa la gravetat dels fets. Aquesta suspensió de la condemna a presó també ha estat acceptada per la representació de la víctima, el ministeri fiscal i els mateixos acusats.

Més enllà de la pena de presó, també s'ha imposat una multa de 960 euros a cada un dels tres condemnats, a raó de quatre euros al dia durant un període de vuit mesos. Aquesta multa és pel delicte de lesions, en el qual s'ha tingut en compte l'agreujant d'abús de superioritat, ja que eren tres contra un, però també l'atenuant de reparació de l'any ja que prèviament al judici els tres acusats havien dipositat 450 euros als jutjats. Aquesta quantitat, però, és inferior als 1.540 euros amb els quals finalment hauran d'indemnitzar de forma conjunta i solidària la víctima.

Si els processats no paguen les multes i la indemnització que determina la sentència, hauran de complir la pena de presó que se'ls ha imposat, segons recull la mateixa resolució judicial.

D'altra banda, i tot i la condemna per un delicte de detenció il·legal i un altre de lesions, els tres processats per aquest cas han estat absolts del delicte de robatori pel qual també estaven acusats. La sentència és ferma ja que és fruit d'una conformitat entre les parts.