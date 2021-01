Ensurt per l'incendi en un habitatge a Manresa

Un incendi ha cremat, aquest diumenge a primera hora de la tarda, bona part d'un quart pis del número 3 del grup d'habitatges Francesc Cots, situat a tocar la carretera de Santpedor de Manresa, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'incendi a les 15:55h i el foc no ha quedat controlat fins a les 16:16h. Arran de l'incendi ha resultat afectada una galeria exterior, el bany la cuina i el sostre del menjador. Tot i això, segons han detallat les mateixes fonts, no hi ha hagut cap persona ferida.