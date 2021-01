L'accident entre un cotxe i un camió complica la circulació a la C-25, a Manresa

L'accident entre un cotxe i un camió complica el trànsit a l'eix Transversal al seu pas per Manresa, aquest dimarts al migdia. A hores d'ara només hi ha un carril obert de la via en direcció a Lleida, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit, fet que provoca retencions en aquest sentit de la marxa. La topada ha tingut lloc a les 12.37 h del migdia al quilòmetre 135, a tocar de l'enllaç de la C-25 amb la C-55 cap a Sant Joan de Vilatorrada. Segons les mateixes fonts, hi hauria una persona ferida lleu a conseqüència de l'accident.





