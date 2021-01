Bolca un cotxe a Piera i la conductora queda atrapada

Un cotxe que circulava per la carretera BV-2242 en direcció a Piera ha bolcat aquest dijous matí i la conductora ha quedat atrapada dins del vehicle. Segons fonts dels Bombers, el sinistre ha tingut lloc a les 9.25 h al quilòmetre 3 de l'esmentada via. El cos d'emergències ha excarcerat la dona, que no ha resultat ferida.