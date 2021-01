Dos anys de presó per amenaçar de mort un menor i robar-li el mòbil

Un acusat de robar un telèfon mòbil a un menor i amenaçar-lo de mort a Manresa ha estat condemnat a dos anys de presó pel jutjat penal 1 de la capital del Bages.

Segons consta en la sentència, els fets van passar el 22 de setembre de l'any 2018, a la zona del parc del Castell de Manresa, quan l'acusat, Ayoub K. K., guiat per un ànim d'enriquiment il·lícit, va abordar un grup de menors d'edat que estaven a la zona.

Allà, l'ara ja declarat culpable, els va demanar que deixessin el telèfon mòbil però cap d'ells ho va fer. Aleshores, l'home es va posar la mà ala butxaca i va dir que «penso treure la navalla, a mi m'és igual matar-ne a un que a tres, acabo de sortir d ela presó per homicidi». Aleshores, en aquell moment, i davant la por de ser agredit, un dels menors va entregar el telèfon, un iPhone 6 a l'acusat, que va marxar del lloc dels fets.

La sentència, que l'home condemna a dos anys de presó per un delicte de robatori amb intimidació amb l'agreujant de reincidència, ha estat acceptada per conformitat de les diferents parts.

Tot i que la defensa de l'acusat havia demanat la suspensió de la seva entrada a presó, aquesta suspensió de la condemna ha estat denegada per la jutgessa ja que l'home tenia antecedents per fets similars. En concret, el 12 de setembre del 2017 havia estat condemnat pel jutjat amb sentència ferma, com a autor de dos delictes de robatori amb violència. Per a un d'aquests delictes se li va imposar una pena de dos anys de presó i per a l'altre, la condemna va ser a a un any. El lladre també va ser condemnat, el 6 d'octubre del 2020, a dos anys de presó i també a una pena de multa també per un altre robatori amb violència i intimidació, en aquest cas, la sentència va ser dictada pel jutjat de Tortosa.