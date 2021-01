A judici un home acusat de trencar dues dents a la seva parella, a Gironella

La fiscalia demana una pena de tres anys de presó per a un home acusat de trencar les dents a la seva parella, a Gironella.

Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, els fets van passar el 12 de novembre del 2018, cap a les 11 de la nit, quan l'acusat, presumptament va clavar una puntada de peu a la víctima, amb qui mantenia una relació des de feia uns 7 anys. Arran de l'agressió, la víctima va perdre dues dents i també va patir diversos hematomes i contusions a la cara, al braç i l'espatlla que van requerir d'assistència mèdica i també d'un tractament dental.

El fiscal qualifica els fets com un delicte de lesions i a part dels tres anys de presó per a l'acusat, també demana que se li prohibeixi tenir armes durant tres anys i també que durant un període de quatre anys se li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres d ela víctima i comunicar-se amb ella. El judici està previst per divendres al jutjat penal 2 de Manresa.