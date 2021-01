Els casos pendents als jutjats de la Catalunya Central creixen el 20%

Els casos pendents de resoldre als jutjats de la Catalunya Central va créixer el 20% en un any malgrat que l'ingrés de nous assumptes s'ha reduït el 15,12%, segons les últimes dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial i que corresponen al mes de setembre passat. El confinament, que va comportar una paralització gairebé total de l'activitat judicial durant part dels mesos de març i abril, explica aquesta situació.

En l'anàlisi per partits judicials, en el cas de Manresa, que és el que té un volum d'assumptes més gran de la Catalunya Central, la reducció de casos ingressats de gener a setembre va ser del 13,41% passant dels 13.771 d'aquest període del 2019 als 11.924 dels del 2020. Malgrat això, els casos pendents de resoldre es van increment el 20,63% passant de 5.547 a 9.104. La majoria dels casos en tràmit, 4.819 eren assumptes civils que es trobaven en mans d'un dels 8 jutjats de primera instància i instrucció que acumulaven 2.377 assumptes més en aquest jutjats però en la via penal. Al jutjat social de Manresa, l'únic d'aquest tipus que hi ha la Catalunya Central, els assumptes en tràmit eren 1.227, enfront dels 804 que hi havia un any abans. Aquest increment també es va produir malgrat que una reducció en el nombre d'assumptes que van arribar en aquest jutjat ja que en els primers nou mesos del 2020 en va rebre 727, una xifra que suposa 73 menys que el mateix període del 2019,

Als jutjats de Berga, els casos acumulats van créixer el 21,71% fins als 1.480. En canvi els assumptes de nou ingrés van ser 1.416, una xifra que suposa una reducció del 18,1%. En aquest partit judicial, on només hi ha dos jutjats de primera instància i instrucció, del total d'expedients, 913 són per la via civil i 567 corresponen a la via penal.

De tota la Catalunya Central, el partit judicial de Solsona és on en termes relatius més s'han incrementat els assumptes que s'estan tramitat. Ho han fet en un 46,07% passant de 382 a 558. Paral·lelament, aquest jutjat és menys es va reduir l'entrada de nous casos, amb un 13,08%, passant dels 1.055 dels nou primers mesos del 2019 als 917 del mateix període de l'any passat. Amb un únic jutjat, la via civil té 293 casos pendents i la penal 265.

A Puigcerdà, on com a Solsona hi ha un sol jutjat, segons el CGPJ, a finals de setembre hi havia 560 casos oberts, l'11,33% més que un any abans. D'aquests casos, la majoria, 432 estaven oberts per la via civil. Pel que fa a nous assumptes, durant els tres primers trimestres del 2020, n'hi van entrar 878, xifra que equival al 22,71% menys que el mateix període de l'any anterior.

A Igualada, els expedients que hi havia oberts a final de setembre havien crescut en més d'un miler en tant sols un any, passant de 3.761 a 4.890. I això, malgrat la reducció, també en més d'un miler, dels nous casos que van ingressar als jutjats passant del 6.761 del 2019 als 5.674 dels primers nou mesos del 2020. Amb cinc jutjats de primera instància i instrucció, 3.489 dels expedients en tràmit ho estaven per la via civil i 1.401 per la penal.

Als set jutjats d'instrucció i primera instància de Martorell els casos acumulats van créixer el 12,73% passant de 6.062 a 6.824 en un any. Pel que fa a nous casos, el descens va ser del 13,85%.

A la Seu d'Urgell, amb dos jutjats de primera instància i instrucció, s'hi acumulen el 20% més de casos tot i un descens del 28,33 dels assumptes ingressats.