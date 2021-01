Una conductora queda atrapada en bolcar el seu vehicle a Piera

Un cotxe que circulava per la carretera BV-2242 a l'alçada del terme municipal de Piera va bolcar ahir al matí i la seva conductora va quedar atrapada dins del vehicle. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, el sinistre es va produir cap a un quart de deu del matí, al quilòmetre 3 de l'esmentada via. Un cop els efectius dels bombers van arribar al lloc dels fets, van portar a terme les tasques per treure la dona, que no va resultar ferida, de l'interior del vehicle.