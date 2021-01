Demanen 3 i 5 anys de presó per a dos acusats de robar en un pis a Castellbell

El jutjat penal 1 de Manresa té assenyalat per avui al matí el judici contra un home, V. A. O. R. i una dona G. G. N., que s'enfronten a cinc i tres anys de presó, respectivament, per un robatori en un habitatge a Castellbell i el Vilar.

Segons el ministeri públic, els fets van tenir lloc entre les 5 i les 7 de la tarda del 26 de maig del 2016. Els dos acusats, presumptament, van forçar la porta d'un habitatge del carrer Burés, del qual es van emportar diversos dispositius electrònics, a més de diferents rellotges, eines diverses i fins i tot i una maleta. Cap dels objectes robats, diu el ministeri públic, ha pogut ser recuperat, encara que el seu propietari no reclama perquè ha estat indemnitzat per la companyia asseguradora.

Per al fiscal, aquests fets són constitutius d'un delicte de robatori amb força en un domicili. I per aquests fets, demana tres anys de presó per a la dona, de nacionalitat espanyola i amb antecedents no computables per aquest cas, mentre que per a l'home demana cinc anys de presó. L'acusat, de nacionalitat colombiana s'enfronta a una pena més gran ja que té una condemna feta per un jutjat de Granollers del maig del 2015 per un altre robatori amb força.