S'enfronta a 4 anys de presó per una agressió amb arma blanca a Manresa

Una dona, C. C. G. F., s'enfronta a una pena de quatre anys de presó per, presumptament, agredir una altra noia a les portes de la discoteca La Gozadera, situada al polígon industrial dels Dolors de Manresa.

Segons la narració de la fiscalia, el 7 d'abril del 2018, la víctima i l'acusada van tenir una baralla a l'interior de la discoteca, en la qual al final van intervenir els vigilants de seguretat del centre per aturar-la.

Aleshores, la víctima va sortir de l'establiment mentre que l'acusada es va quedar al seu interior. Finalment, però, l'acusada també va sortir de la discoteca i aleshores, segons el fiscal, es va dirigir a la víctima i es va iniciar, de nou, una altra discussió. Aleshores, diu el ministeri públic en el seu escrit d'acusació, la processada hauria tret una navalla o un petit ganivet amb el qual va agredir la víctima produint-li diversos talls en un braç i tot seguit va marxar del lloc dels fets.

Segons consta en el mateix escrit de fiscalia, la víctima, que en el moment dels fets tenia 24 anys, va patir diverses lesions al braç esquerra consistents en tres ferides diferents, una de 25 centímetres, una altra de quatre i finalment una tercera de tres centímetres. Aquestes ferides, diu el fiscal, van tardar 82 dies a curar-se i a més van requerir de diversos punts de sutura. A més, a part de les cicatrius, amb un perjudici estètic alt, la víctima també pateix un trastorn per estrès post-traumàtic.

Per al fiscal, aquests fets constitueixen un delicte de lesions per mitjà de l'ús d'arma blanca pel qual demana que es condemni l'acusada, de nacionalitat xilena i sense permís per residir a l'estat espanyol, a quatre anys de presó. També demana que no pugui acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant un període de cinc anys. A més a més, també reclama que pagui una indemnització de 32.100 euros a la víctima. D'aquests, 4.100 euros corresponen a les lesions causades mentre que els 28.000 euros són per les seqüeles que l'agressió ha deixat a la víctima.

El judici per aquest cas està previst que se celebri el proper 13 de gener a la secció setena de l'Audiència de Barcelona.