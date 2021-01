Berga es desperta enfarinada després d'una matinada d'aiguaneu

Berga s'ha despertat amb les teulades i les voreres enfarinades. En cap cas es traca d'una gran nevada que hagi deixat gruixos de neu, i per la ciutat es pot transitar i passejar amb normalitat, malgrat les baixes temperatures. Tot i així, pels carrers passen vehicles especials per netejar totalment l'asfalt dels polsims de neu que hi ha i, sobretot, de les plaques de glaç que hi pugui haver. I és que a les 9 del matí la temperatura és d'1,2 graus centígrads i durant la matinada el termòmetre s'ha mantingut entre els 0 i 1 graus.



No es tracta d'una gran nevada sinó d'aiguaneu que en molts llocs no qualla, però sí ha aconseguit emblanquinar la ciutat al matí després d'unes hores de precipitacions. Abans de les 3 de la matinada van començar a caure petits folcs de neu i s'han anat mantenint a llarg de les hores, fins aquest dissabte al matí. Les previsions, segons l'Agència Estatal de Meteorologia és que a la capital berguedana es mantinguin les precipitacions en forma d'aiguaneu fins al migdia i que a partir de llavors simplement plogui durant tot el dia.





A la carretera C-16 circulen màquines llevaneus que circulen en direcció a les poblacions de l'alt Berguedà, a on la nevada sí ha estat intensa i ha deixat gruixos importants. De fet,i l'alcalde de la población, Josep Lara, demana màxima prudència. El Consell Comarcal del Berguedà ha suspès el servei de recollida de fracció orgànica Porta a Porta aquest dissabte a Sant Julià de Cerdanyola, la Pobla de Lillet, Bagà, Guardiola de Berguedà, Cercs, Avià i Vilada.