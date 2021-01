Crema una furgoneta a l'avinguda de Francesc Macià de Manresa

Una furgoneta va cremar totalment ahir al migdia a l'avinguda de Francesc Macià de Manresa, a l'altura del número 40. Els Bombers de la Generalitat, segons van informar fonts del mateix cos, van rebre l'avís de l'incendi a dos quarts d'una del migdia. A part de la furgoneta que va cremar totalment, el foc -que es va originar per causes que es desconeixen- també va afectar, de forma parcial, dos contenidors que hi havia just davant del punt on es va incendiar el vehicle.