Un detingut i dos investigats per robatoris en dos establiments de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir dijous a la tarda un veí de Manresa, de 21 anys d'edat, amb nombrosos antecedents per diversos delictes i en van imputar un altre, de 18 anys, també veí de Manresa, i també amb nombrosos antecedents, per robar en dos establiments a Manresa. A més, hi ha un tercer jove investigat pels mateixos fets, segons va informar la Policia Local.

Els fets van ocórrer a quarts de set de la tarda, quan el cos policial va rebre la trucada d'un establiment de l'avinguda Universitària informant que uns joves haurien sostret diversos articles de l'interior del local. Enviades diverses dotacions al lloc dels fets, els agents van trobar els dos joves que marxaven del lloc. Un va resistir-se a ser escorcollat, tot i que era evident que amagava objectes sota la roba, oposant resistència fins al punt que va quedar detingut.

Un cop els joves van ser escorcollats se'ls van ocupar diverses ampolles de licor d'alta graduació i algunes postres, presumptament sostrets de dos establiments diferents.

El jove que va resistir-se va quedar detingut i l'altre i un tercer que va fugir però que va ser reconegut pels agents, seran investigats pel delicte de furt.