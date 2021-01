Ensurt a Bellver de Cerdanya per un incendi en un edifici de set plantes de matinada

Ensurt a Bellver de Cerdanya aquesta matinada per un incendi en un edifici de set plantes al Serrat del Pla de Tomet causat per una xemeneia que s'ha incendiat. Per sort, només hi havia set persones a l'immoble i totes estaven en dúplexs de la planta baixa. Les set, cinc adults i dos infants, han anat a passar la nit a casa de familiars.

Els bombers han rebut l'avís a 2/4 d'1 de la matinada i hi han enviat deu dotacions. A causa de l'incendi de la xemeneia s'han cremat la teulada i la sotateulada de dos dels dúplex de l'edifici, han informat.