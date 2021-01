Un sindicat denuncia la falta de roba adient per al fred per

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha denunciat a Inspecció de Treball la falta de material, com roba i calçat, aptes per al fred amb què la conselleria d'Interior dota els agents dels Mossos d'Esquadra a la regió policial del Pirineu Occidental.

En la denúncia, l'SPC assegura que fa anys que demanen roba i calçat específic per a les regions on la climatologia és especialment adversa i que, malgrat això, els agents, que treballen en condicions de fins a 14 graus sota zero, disposen de la mateixa uniformitat que la resta: camises, pantalons i jaquetes idèntiques als destinats a Barcelona, així com calçat que no impedeix que passi l'aigua en contacte amb la neu. El sindicat posa en relleu en el seu escrit davant Inspecció de Treball que als agents destinats a la regió policial de Pirineu se'ls proporciona una samarreta tèrmica, un tapaboques, dos parells de mitjons i una funda exterior de pantalons que no transpira ni abriga.