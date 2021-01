Aloy sobre la investigació de la fiscalia a dues empreses del Bages: «S'ha actuat d'acord amb la normativa»

L'alcalde de Manresa que alhora és president del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Marc Aloy, va destacar en declaracions a Regió7, el que considera una «trajectòria impecable» del Consorci i, a l'espera que el jutge decideixi si el cas té o no recorregut més enllà de la querella presentada per la fiscalia, parlava de la possibilitat d'un «error si hi ha hagut alguna cosa que no s'ha fet bé». L'alcalde de Manresa també afegia que serà el mateix jutge qui determinarà «la magnitud de l'error», si finalment el procés judicial segueix endavant.

Tot això, esdevé a causa d'una investigació de la fiscalia que acusa el Consorci de Gestió de Residus del Bages i l'empresa Vilà Vila de Sant Joan de Vilatorrada i els seus responsables de presumptes delictes contra el medi ambient i la salut publica per "irregularitats" durant la gestió, transport i eliminació dels residus sanitaris generats per la covid-19.

Aloy, que tot i presidir el Consorci no està en la seva gestió diària, afirma que es tracta una entitat «modèl·lica» en la gestió pública dels residus a la comarca i que «és un mirall per al país».

També respecte a la querella del ministeri públic, l'alcalde de Manresa assegurava que «estem segurs que el procediment» que ha seguit el Consorci «ha estat el correcte i d'acord amb la normativa».

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus està integrat pel Consell Comarcal del Bages, tots els ajuntaments de la comarca i també els cinc municipis del Moianès que formaven part del Bages abans de la creació de la comarca. El màxim òrgan del Consorci és el seu consell plenari, presidit per l'alcalde Manresa i que compta amb la presència de vuit regidors de Manresa, la president del Consell Comarcal, quatre consellers comarcals, un representant de cadascun dels ajuntaments, un representant del departament del Medi Ambient de la Generalitat i un membre de cada entitat d'integració futura, si s'escau.

La funció del consorci és la gestió de serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. També gestiona el Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa.