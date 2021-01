La fiscalia investiga dues empreses del Bages per possible mala gestió de residus de la covid

La fiscalia acusa dues empreses del Bages i els seus responsables de presumptes delictes contra el medi ambient i la salut publica per "irregularitats" durant la gestió, transport i eliminació dels residus sanitaris generats per la covid-19. Demana al jutjat en funcions de guàrdia de Manresa que obri un procediment contra els acusats per incomplir les mesures de seguretat que fixa la normativa. D'entre les irregularitats que enumera, denuncia que els residus es dipositen a l'abocador de Manresa sense desinfectar i que moltes de les bosses on es guarden els residus es trenquen a dins dels camions, de manera que es vessen líquids infecciosos durant el trajecte. La investigació s'emmarca en l'operatiu Retrovirus, coordinada per l'Europol.

Les dues empreses investigades són, d'una banda, el Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus –que gestiona l'abocador de Manresa- i una entitat formada per un grup d'empreses de serveis que s'encarregava de gestionar i transportar els residus sanitaris provinents de diferents clíniques de Manresa. Segons l'escrit de fiscalia, l'empresa transportista hauria dipositat a l'abocador un total de 78.04 tones de residus procedents de diferents centres hospitalaris.

En el marc de l'operació policial, agents del Seprona van dur a terme dues inspeccions el 30 d'abril i el 2 de maig de 2020. Van detectar diverses irregularitats en el trasllat i destí dels residus sanitaris: els vehicles no indicaven el risc associat a la càrrega, els residus no estaven correctament embalats, i els residus es dipositaven a l'abocador sense desinfectar. A més, afegeixen en l'atestat, les bosses plenes de residus es compactaven dins del mateix camió, un fet que va generar que moltes d'elles es trenquessin i, per tant, hi havia el perill que es vessessin líquids infecciosos durant el trajecte. Per la fiscalia, això suposava un alt risc sanitari, tant per als propis operaris encarregats del transport i gestió, com per a la salut pública en general.

L'atestat també posa de manifest, a través d'imatges, com les bosses es dipositaven a l'abocador sense cap tractament. A dins hi havia equips de protecció individual, xeringues, lots de medicació, vials amb restes presumptament de sang, envasos amb solucions aquoses, degotadors i, fins i tot, respiradors per a ventilació mecànica. Des del ministeri públic asseguren que aquests residus sanitaris van quedar "exposats sense cap mena de control aparent, generant un alt risc per a la salut pública i de dispersió al medi ambient de substàncies infeccioses".

Segons la documentació facilitada, els centres sanitaris dipositen els residus de la covid-19 en bosses de color groc, tancades amb brides pel servei d'infermeria i retirades a les zones habilitades pels serveis de neteja del centre per a evitar el contacte amb un altre tipus de residus. Aquestes bosses, afegeix la fiscalia, van ser les que va trobar el grup policial en les inspeccions dutes a terme en el marc d'aquesta operació.

Per a la fiscalia, els fets descrits són constitutius d'un delicte contra el medi ambient i, per això, es querella contra les dues empreses i tres dels seus responsables. Segons assegura en l'atestat, el transport i la gestió dels residus sanitaris associats a la Covid-19 duta a terme en les condicions descrites "suposa un greu risc per a la salut de les persones i el medi ambient". Pel ministeri fiscal, els màxims responsables de les dues empreses "han consentit el transport i deposició amb un incompliment flagrant de la normativa sanitària, assumint de manera conscient les conseqüències derivades del risc generat".