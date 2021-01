A presó un acusat de 10 robatoris a cases d'Igualada i Masquefa

El jutge ha decretat l'ingrés a presó per a un home acusat de 10 robatoris amb força en domicilis d'Igualada i Masquefa.

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home, marrroquí de 37 anys i veí d'Igualada, el passat 1 de gener.

Segons ha explicat el cos policial, la detenció és resultat d'una investigació iniciada a mitjans del mes de desembre, després de tenir constància que s'estaven produint un seguit de robatoris amb força en habitatges a la població de Masquefa.

Agents del grup d'investigació de l'ABP d'Igualada, amb la col·laboració de la Policia Local de Masquefa, van determinar que tots aquests robatoris eren perpetrats per una mateixa persona.

Concretament, es relaciona al detingut amb la presumpta autoria de deu robatoris amb força, comesos entre els dies 3 i 14 de desembre, a l'interior de 9 domicilis de Masquefa i 1 d'Igualada.

Fruit de les diverses indagacions, els investigadors van esbrinar que, en gairebé tots els fets, el lladre feia servir un mateix modus operandi. Normalment, seleccionava cases de segona residència on escalava les façanes, murs o parets fins accedir a una finestra per forçar-la i així entrar a l'interior dels domicilis. L'autor consumia begudes i menjar i sostreia objectes com ordinadors, televisors o una videoconsola.

La investigació va concloure l'1 de gener amb la identificació i detenció a Igualada de l'autor dels fets i l'endemà va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada el qual va decretar l'ingrés a presó.