Detenen dos homes per cultivar 456 plantes de marihuana en una masia de Sallent

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sallent van detenir dimarts passat, 12 de gener, dos homes, de 46 i 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Navàs i Balsareny, acusats de cultivar 456 plantes de marihuana en una masia de Sallent. Se'ls imputa un delicte contra la salut pública.



Els fets es remunten al mateix dia 12, cap a les 14 h, quan la Policia Local juntament amb la comitiva judicial van localitzar una plantació de marihuana a l'interior d'una casa en la què s'estava realitzant un llançament judicial. Davant d'aquesta troballa van avisar els Mossos perquè es fessin càrrec de la investigació i localitzessin els propietaris de la plantació.





Operació conjunta policia local Sallent i Mossos per una plantació de marihuana, localitzada arrel d'una actuació judicial rutinària programada en un immoble.

S'intervenen més de 450 plantes i 2 persones resulten detingudes per un delicte contra la Salud pública

El mateix dia a la tarda es va fer una entrada i perquisició judicial a la masia on van trobar 456 plantes. També hi haviaDurant la inspecció es van presentar dos homes a la masia. Els agents, després de diverses gestions, van esbrinar que n'eren els responsables. Per aquest motiu, van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.Els detinguts passaran a disposició judicial durant el dia d'avui davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa