La fiscalia demana una multa de 720 euros per l'ultra acusat d'amenaces al periodista manresà Pere Fontanals

El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa ha jutjat, aquest dijous, a un membre de la ultradreta per presumptament haver amenaçat el director de NacióManresa, Pere Fontanals, i a un membre dels CDR, Abel Aguilar. L'acusat, veí de Terrassa, hauria penjat al seu perfil de Facebook, que es va compartir en altres grups d'ideologia similar, una fotografia de les víctimes sota la paraula 'wanted' i les seves dades personals. Fontanals ha reconegut, davant la jutge, que arran dels fets, quan sortia al carrer i en l'exercici de la seva feina, es va sentir "molt coaccionat" i "amenaçat". La fiscal demana per a l'acusat una multa de 720 euros. El cas ha quedat vist per a sentència.

Els fets jutjats van tenir lloc l'octubre de 2018. Durant el judici, Fontanals ha explicat que, arran de la publicació de la seva fotografia, va rebre trucades insultant-lo i amenaçant-lo. També quan anava a manifestacions convocades per la ultradreta va haver de sentir càntics com 'Fontanals muérete' o pancartes contra ell. "Vaig arribar a demanar que m'acompanyessin al cotxe per no anar sol al vespre", ha explicat, i ha assegurat que "sents indefensió, perquè algú que no coneixes pot acostar-se i clavar-te un cop de puny".

També Abel Aguilar ha reconegut haver sentit "por" per ell i la seva família. "Em van titllar de radical i a hores d'ara encara no he entès el per què", ha explicat.



L'acusat nega els fets

Durant el judici, l'acusat ha negat que ell fes els cartells. "Només els vaig compartir", ha afirmat, tot afegint que "en la informàtica sóc un analfabet".

La fiscalia l'acusa de dos delictes d'amenaces lleus i demana per a cadascun d'ells dos mesos de multa, amb una quota diària de sis euros. Per la seva part, la defensa de l'acusat, que ha volgut treure ferro de l'assumpte assegurant que "només són publicacions de mal gust", considera que no està provada l'autoria dels cartells del seu client i en demana l'absolució.