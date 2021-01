La jutgessa cita a declarar el principal sospitós del cas Jubany

El Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell, que investiga l'assassinat d'Helena Jubany l'any 2001, ha citat a declarar per aquest divendres a l'investigat Santi Laiglesia, acusat com a presumpte autor de la mort, i a dos testimonis, segons han explicat a Europa Press fonts de l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El magistrat va acordar reobrir les actuacions només per a aquest investigat, i ha considerat que "no hi ha fets de nova notícia ni noves diligències que permetin reconsiderar el sobreseïment" respecte a la resta de persones que van estar imputades en la causa.

A conseqüència d'aquesta decisió, el Jutjat ja previ prendre noves declaracions i rebre nova documentació relacionada amb els fets.

En una atenció als mitjans davant dels jutjats el passat 23 de novembre, l'advocat de la família, Benet Salellas, va explicar que es va fixar el passat 4 de novembre per prendre declaració a testimonis, però es va ajornar «per problemes informàtics».

Segons va explicar Salellas, els testimonis eren persones veïnes de l'immoble on van trobar el cos d'Helena Jubany, que confirmarien que el principal sospitós del cas vivia a l'edifici amb la seva parella, la manresana Montse Careta, única acusada per aquest crim i que es va suïcidar a la presó el 2002.



Un crim del 2001

Helena Jubany va ser assassinada el 2001 a Sabadell, i la investigació del crim es va tancar sense resoldre en 2005: el delicte prescriu quan hagin passat 20 anys (en 2021 per als que no van ser imputats llavors, i el 2025 per als que sí que ho van ser).

L'advocat Benet Salellas va explicar al presentar la petició de reobertura del cas que havien aportat a el jutge noves proves que «s'esfondren les coartades dels principals sospitosos».