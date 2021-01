La Policia Local de Berga crea una unitat de proximitat formada per tres agents

La Policia Local de Berga ha creat una unitat de proximitat que compta amb tres agents, segons ha informat l'ajuntament de la ciutat en una nota de premsa.

L'objectiu, diu el consistori, és apropar-se a la ciutadania i donar una resposta de qualitat, efectiva i preventiva. La unitat està formada per tres agents que fan aquestes tasques en els torns ordinaris. L'objectiu és assolir més cohesió social, identificar les problemàtiques que afecten la comunitat, propiciar solucions en la medicació de conflictes i millorar la qualitat i la satisfacció de les persones en relació als serveis policials prestats, entre d'altres. La unitat atén diferents tipus de serveis relacionats amb el veïnatge, el comerç o el trànsit. Per exemple, en el cas d'un accident de trànsit rellevant que requereixi intervenció policial, els agents de proximitat es posen en contacte amb els accidentats per fer-ne un acompanyament posterior i efectuar diferents gestions administratives.