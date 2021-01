El PSC demana que Aloy convoqui una reunió del Consorci de Residus

El Grup Municipal del PSC demana que es convoqui una reunió extraodinària del consell plenari del Consorci del Bages de Gestió de Residus en la qual s'expliqui l'actuació de l'ens, que està en el punt de mira de la fiscalia per presumpta gestió «irregular» de residus sanitaris de la covid-19 a l'abocador de Bufalvent.

El Grup Municipal del PSC de Manresa va emetre ahir un comunicat en què surt en defensa de l'honorabilitat de la institució de l'alcaldia de Manresa si aquesta pogués resultar finalment investigada per uns presumptes abocaments irregulars de material sanitari a l'abocador de Manresa que ha investigat el Seprona dins l'operació Retrovirus coordinada per l'Europol i que ha portat a la fiscalia de medi ambient a presentar un querella al jutjats de Manresa, que ara està a l'espera de si és acceptada a tràmit.

Segons va declarar el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Manresa, Felip González, «el curs de la investigació i, si s'escau, el judici són els qui dirimiran si s'ha fet alguna cosa malament i les conseqüències que se'n derivin. Però, d'entrada, els socialistes de Manresa volem posar de manifest la nostra ferma convicció en l'honorabilitat dels alcaldes Valentí Junyent i Marc Aloy, darrer i actual President del Consorci, així com de la resta d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de la comarca que en formen part».

D'altra banda, González, tot i expressar el seu supor tde forma pública a Aloy i Junyent, considera que «cal demanar a l'alcalde Marc Aloy que, com a President actual del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus es convoqui una reunió extraordinària urgent del Consell Plenari del Consorci en què s'informi detalladament a tots els consellers». Segons González, es tracta d'«una reunió que no hauríem d'haver de demanar perquè la presidència ja l'hauria d'haver convocat immediatament davant de les informacions periodístiques dels darrers dies».

Els socialistes manifesten que, malgrat també està en entredit en aquest procediment la gestió del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, aquesta té un més que notable prestigi, forjat en molts anys de fer les coses bé des de la seva estructura de gestió tècnica, «tal i com sempre hem reconegut i posat en valor els socialistes de Manresa i de la comarca. Tanmateix, és només des de la transparència i des de la lògica col·laboració amb la justícia que tots plegats podrem defensar aquesta gestió del Consorci», conclou González.

La fiscalia s'ha querellat contra el Consorci per la Gestió de Residus del Bages i el seu gerent, Ricard Jorba, i l'empresa Vilà Vila Serveis Ambientals i els seus administradors Joan i Josep Maria Vilà, per presumptes abocaments i transport «irregular» de residus sanitaris de la covid dels hospitals manresans a Bufalvent.