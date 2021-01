La jutgessa cita el principal sospitós del cas Jubany, avui

El Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell, que investiga l'assassinat d'Helena Jubany el 2001, ha citat per avui a l'investigat Santi Laiglesia, acusat com a presumpte autor de la mort, i a dos testimonis, segons fonts de l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El magistrat va reobrir el cas només per a aquest investigat, i ha considerat que «no hi ha fets de nova notícia ni noves diligències que permetin reconsiderar el sobreseïment» respecte a la resta de persones que van estar imputades en la causa. Per aquest crim, va ser acusada la manresana Montse Careta, parella de Laiglesia, que es va acabar suïcidant a la presó.