Els Mossos posen en marxa la cita prèvia per presentar denúncies a comissaria

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa el sistema de cita prèvia per presentar denúncies per determinats delictes a les seves comissaries, entre les quals s'hi inclouen les de la Catalunya Centtral.

L'agent Miquel de Paz, de l'Oficina de Relacions amb la Ciutadania, va explicar que l'objectiu de la cita prèvia, que no és obligatòria, és «agilitzar el temps d'espera de la gent que ve a denunciar determinats delictes».

El procés per demanar hora per denunciar fets delictius s'ha de fer a través de la pàgina web dels Mossos d'Esquadra i allà hi apareix la llista pels que es pot demanar hora i que són, segons detalla Miquel de Paz furts, robatoris amb força contra habitatges o establiments i també amb violència o intimidació, furts a l'interior de vehicles, sostraccions de vehicles, ocupacions d'immobles, estafes, danys, lesions o amenaces i també les pèrdues de documents i objectes.

A part de delictes, també es pot demanar hora per altres tràmits com per exemple l'autorització perquè els menors puguin sortir de viatge a l'estranger sense els pares, molt habituals fins les restriccions per la covid.

A més, a l'hora de fer la reserva de la franja horària, explica De Paz, el mateix aplicatiu ja explica quina informació s'ha de portar a la comissaria per tirar endavant el tràmit. La cita s'anul·la si un cop passats 10 minuts de l'hora assenyalada, l'interessat no s'ha presentat a comissaria. Per evitar anul·lacions, l'agent recorda que a través del missatge de confirmació que reben els usuaris un cop completat el procés, es pot accedir a un enllaç per modificar-la.

D'altra banda, De Paz explica que en el cas que alguna persona es dirigeixi a la comissaria per denunciar algun d'aquests fets sense tenir hora prèvia, també se l'atendrà, però que tindrà preferència qui l'hagi sol·licitat abans.

Pel que fa a delictes pels quals no es pot demanar cita prèvia, entre d'altres, hi ha els que són contra la llibertat sexual, com poden ser assetjaments, abusos o agressions, no es pot demanar hora i s'ha d'anar directament a comissaria. El mateix passa amb delictes de violència en l'àmbit de la llar o de gènere.