Roben a un home pel mètode de la 'mimosa' a les Bases de Manresa

Un home d'edat avançada va ser víctima d'un furt en el qual haurien utilitzat l'anomenat mètode de la mimosa o de l'abraçada del teletubie a la zona de les Bases de Manresa. El furt, segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra, es va produir aquest dimarts 12 de gener a cap a 1/4 de 3 del migdia, i a la víctima li haurien sostret un anell.

Segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, el mètode conegut amb el nom de la mimosa o de l'abraçada del teletubie consisteix en què habitualment una dona s'apropa a la víctima i hi manté contacte físic d'una forma afectuosa, com per exemple amb una abraçada o tocant-li les mans. D'aquesta manera, aconsegueixen distreure la víctima i furtar-li la cartera, el moneder, joies o altres objectes de valor que portin a sobre. Habitualment, a prop del lloc del furt, hi ha una persona esperant a la lladre en un cotxe.