Els Bombers tindran una base dels GRAE i mitjans aeris a l'aeroport de la Seu

L'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà una base permanent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i diversos mitjans aeris de Bombers de la Generalitat. Els departaments d'Interior i de Territori i Sostenibilitat han signat un conveni de col·laboració per fer-ho possible, amb la qual cosa es garantirà que tot l'any hi haurà una unitat de rescat helitransportada a l'Alt Pirineu. Tot i això, es continuarà utilitzant la base de Tírvia, al Pallars Sobirà, per millorar la cobertura territorial els dies amb més afluència de persones a la muntanya. Així, el manteniment d'aquesta ubicació i la incorporació de la de l'aeroport alturgellenc incrementarà la capacitat de resposta a tota la franja de la serralada pirinenca.

La incorporació d'aquesta base dels GRAE s'emmarca en la intenció de potenciar el servei de rescats de muntanya i reforçar la lluita contra els incendis forestals al Pirineu i és un dels objectius establerts en el Projecte Bombers 2025. La instal·lació aeroportuària té una plataforma d'estacionament, espais per a la ubicació de tallers i oficina, un edifici de serveis generals i un destinat als serveis de prevenció i extinció d'incendis de l'aeroport, a més d'una instal·lació de subministrament de combustible, amb dos dipòsits amb capacitat per a 7.500 litres cadascun.